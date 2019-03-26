  1. الإجتماعي
٢٦ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٠٤

قائد الثورة يدعو المسؤولين الى متابعة الخسائر التي خلفتها سيول شيراز

قائد الثورة يدعو المسؤولين الى متابعة الخسائر التي خلفتها سيول شيراز

وجه قائد الثورة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة الى خطيب جمعة مدينة شيراز اعرب فيها عن تعازيه لعوائل ضحايا السيول التي اجتاحت المدينة موعزا الى المسؤولين بالاسراع والجدية في اغاثة المنكوبين.

 وافادت وكالة مهر للانباء انه في اعقاب السيول المدمرة التي اجتاحت مدينة شيراز (جنوبي ايران) وجه قائد الثورة رسالة الى خطيب جمعة شيراز "لطف الله دجكام" اعرب فيها عن مواساته للاسر المفجوعة داعيا الى الاسراع والجدية في اغاثة المنكوبين.

واعرب  القائد في الرسالة عن بالغ الحزن والاسى لحادثة السيول المدمرة التي اجتاحت مدينة شيراز يوم امس الاثنين واودت بحياة العديد من المواطنين واصابة آخرين وخلفت دمارا وخسائر في المدينة.

ودعا قائد الثورة امام الجمعة في شيراز لابلاغ سلامه ومواساته للاسر المفجوعة وكذلك جرحى الحادث، موجها بالعمل للتخفيف من الآلام والتعويض عن الاضرار وتقديم المساعدات للمواطنين عبر التعاون مع مسؤولي الحكومة، وتوصية الجميع بالاسراع والجدية في اداء المسؤولية./انتهى/

رمز الخبر 1893357

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