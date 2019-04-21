روحاني يعود الى طهران في ختام زيارته لخوزستان

وقام الرئيس روحاني ظهر السبت بجولة تفقدية جوا للمناطق المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) وحضر احد مخيمات اسكان النازحين واستمع الى قضاياهم وهمومهم واوعز بمتابعتها والعمل على حلها كما شارك في اجتماع المجلس التنسيقي لادارة الازمة في المحافظة.

ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وزراء الطاقة والزراعة والداخلية والطرق واعمار المدن فضلا عن رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي.

وقبل زيارته التفقدية الى محافظة خوزستان كان الرئيس روحاني قد تفقد المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي لرستان وايلام (غرب).

يذكر انه وبسبب فيضان انهر كرخة ودز وكارون اثر الامطار الغزيرة الهاطلة اجتاحت السيول او حاصرت اكثر من 12 مدينة والكثير من القرى التابعة لها في محافظة خوزستان، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة جدا بالمرافق المدنية والوحدات السكنية وممتلكات المواطنين والمزارع./انتهى/