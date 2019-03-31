  1. إيران
٣١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠

زلزال بقوة 4.4 ريختر يهز منطقة "خورموج" في محافظة بوشهر جنوبي ايران

زلزال بقوة 4.4 ريختر يهز منطقة "خورموج" في محافظة بوشهر جنوبي ايران

هزت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فجر الاحد ضواحي مدينة "خورموج" التابعة لمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، وفقا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 14 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 44 دقيقة و 25 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة في عمق 18 كم وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.60 والطول الشرقي 51.56 درجة، علي بعد 18 كم من مدينة "خورموج" و 29 كم من مدينة "بوشكان" و 29 كم من مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/

رمز الخبر 1893460

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