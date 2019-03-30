وزارة الدفاع تتولي الاجراءات الهندسية في المناطق المنكوبة بالسيول في كلستان

وقال سليماني في تصريح له الجمعة، انه اثر الامر الصادر من سماحة قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بضرورة ارسال المزيد من الامكانيات للمناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي كلستان ومازندران (شمال)، فقد توجهت وزارة الدفاع بامر عاجل من (وزير الدفاع) العميد حاتمي بكوادرها في مختلف مؤسسات الوزارة الي المناطق المنكوبة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

واضاف، ان المعدات الهندسية لوزارة الدفاع خاصة في محافظات طهران وفارس وكرمانشاه وكردستان وايلام وخوزستان والتي تتضمن 200 حفار ميكانيكي وجرار وعربة سحب ثقيلة قد ارسلت الي المناطق المنكوبة بالسيول في كلستان.

كما نوه الي ان وزارة الدفاع ارسلت معداتها الهندسية في شيراز ومنها شاحنات وجرارات وعربات سحب ثقيلة الي منطقة 'دروازة قرآن' التي شهدت امطارا غزيرة ادت الي حدوث سيول جارفة راح ضحيتها 19 شخصا واصيب عشرات اخرون فيها./انتهى/