  1. السياسة
١ أبريل ٢٠١٩ - ١٧:٠٥

روحاني: العطلة لا ينبغي أن تؤثر على مسار الإسعاف والامدادات للمنكوبين جراء السيول

روحاني: العطلة لا ينبغي أن تؤثر على مسار الإسعاف والامدادات للمنكوبين جراء السيول

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عطلة بداية العام لا ينبغي أن يكون لها تأثير سلبي على مسار الدعم والاسعاف للمنكوبين جراء السيول والفيضانات التي تشهدها عدد من المحافظات الإيرانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس حسن روحاني اجرى اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين والمحافظين في المحافظات الإيرانية التي تشهد حالات سيل وفيضان جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

وإستمع رئيس الجمهورية في هذا الاتصال الهاتفي الى تقرير من محافظ همدان حول تطورات الأوضاع في المحافظة جراء هطول الأمطار الغزيرة وحجم الخسائر والمشاكل الناجمة عن ذلك ومستوى الاستعداد في المحافظة، حيث أكد المحافظ على تنفيذ الخطط الموضوعة والاستعداد التام لدى فرق الإغاثة.

وأكد الرئيس روحاني من جانبه على ضرورة استخدام جميع الإمكانيات للحيلولة دون تضرر المواطنين بالمال والانفس، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل المحافظين وحكام المدن والنواحي والقرى وكذلك من قبل الاجهزة التنفيذية ومن قوات حرس الثورة والجيش وقوى الأمن الداخلي.

رمز الخبر 1893500

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