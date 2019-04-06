إصابة 83 فلسطينيا في الاعتداءات الصهيونية على مسيرات العودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام إن عشرات الفلسطينين أصيبوا أمس الجمعة جراء القمع الإسرائيلي الإجرامي للمشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب إن 83 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.

وأضافت الوزارة إن أحد المصابين "جراحه حرجة".

ودخلت مسيرة العودة الكبرى عامها الثاني، وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة في الجمعة الـ 53 من فعاليات المسيرة المستمرة، بعنوان "انتصار الكرامة".

ودعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة"، في بيان لها، أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم، التي تحمل اسم "انتصار الكرامة" .

وطالبت الهيئة المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة. /انتهى/.