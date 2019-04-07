ظريف يكشف على تويتر هدف زيارة المسؤولين العراقيين الى طهران

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: استضفنا رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبدالمهدي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له والقطاع الخاص العراقي خلال زيارتهم لايران.

واضاف، ان الهدف من الزيارة هو تنفيذ توافقات الزيارة التاريخية للدكتور روحاني الي العراق من اجل التفعيل الكامل لطاقات التعاون السياسي والاقتصادي والامني مع البلد الصديق والجار لنا العراق.

ويقوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بزيارة الى طهران بداها السبت لفترة يومين التقي خلالها لغاية الان الرئيس الايراني حسن روحاني حيث اجري معه بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوي محادثات مسهبة حول قضايا التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

كما التقى عادل عبدالمهدي، قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد آية الله علي الخامنئي./انتهى/