ظريف: القرار الأمريكي الأخرق يوحد جبهة الداخل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني عقد لقاء مع القائد العام للحرس الثوري اللواء جعفري وجمع من المنتسبين إلى هذه المؤسسة العسكرية الايرانية وتباحثا معا حول قضايا مختلفة كما ناقشا القرار الأمريكي الأخير حول إدارج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الارهابية.

وقال ظريف في هذا اللقاء" إن هذه الخطوة المضحكة من قبل الأمريكيين تظهر مدى فشل وهشاشة السياسات الأمريكية لأن كل الإجراءات التي قام بها الحرس الثوري في المنطقة كانت في إطار الدفاع عن المضطهدين".

بدوره وصف اللواء جعفري القرار الأمريكي بالعمل الغبي وقال "نشكر الله كثيرا على جعل أعداءنا من اكثر البشر حمقا وغباء وما تحدثوا عنه أمر يدعو للضحك ويعرفون جيدا أننا نرصد كل تحركاتهم ويدركون أنهم عاجزون عن القيام بأي شي".