ظريف والحكيم يبحثان العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجانبين الايراني والعراقي ناقشاآخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، لاسيما الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" الى العراق الاسبوع المقبل.

وكان ظريف قد زار العراق في يناير/كانون الثاني الماضي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمدة خمسة ايام، والتقى خلالها مع نظيره العراقي "محمد علي الحكيم" ورئيس الجمهورية "برهم صالح" ورئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.

كما التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" الاسبوع الماضي في بغداد رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"./انتهى/