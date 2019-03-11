روحاني يزور مرقد الإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وصل صباح اليوم الأثنين إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد عالي المستوى في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وفور وصوله توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد وصوله إلى العراق إلى الكاظمية لزيارة المرقدين الطاهرين الإمام موسى ابن جعفر والإمام محمد الجواد عليهما السلام.

ومن المقرر ان یبحث روحاني فی هذه الزیارة التاریخیة التي تستغرق 3 أیام العلاقات الثنائیة في مختلف المجالات وتوسیع وتعزیز التعاون الإقلیمي بین البلدین مع الرئیس العراقي برهم صالح ورئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدی./انتهى/