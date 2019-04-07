كشف طريقة للقضاء على فيروس الإيدز (HIV)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع فيوتشريسم (Futurism)، أن الطرق المستخدمة لمواجهة فيروسHIV تعتمد عادةً على استعمال عقاقير تجعل الفيروس يختبئ وتتوقف نشاطاته الهالكة، الا انه يستعيد نشاطاته لمهاجمة الجهاز المناعي بمجرد وقف استخدام العقاقير.

وتمكن العلماء في جامعة بيتسبرغ (University of Pittsburgh) من ابداع طريقة لإستئصال فيروس العوز المناعي البشري (HIV) من مستودعاته الكامنة في الخلايا والقضاء عليه.

وتسمى هذه الطريقة العلاجية المناعية MDC1، ولا تقضي فقط على فيروس HIV بل تقضي ايضا على فيروس آخر يسمىSMV ويعد العامل المسبب لإصابة 95 في المئة من المصابين بفايروس HIV.

وأثناء التجارب الجارية للتأكد من فاعلية هذه الطريقة، تم القضاء على فيروس HIV المسبب لحالة إلتهاب دموي بنجاح.

ويسعى الباحثون المبدعون لهذه الطريقة لتوفير مصادر مالية من أجل استكمال بحوثاتهم وترمي تطلعاتهم الى انتاج لقاحات تغني عن الاستخدام اليومي للعقاقير لدى المصابين بمرض الايدز./انتهى/