فيضانات خوزستان نتيجة سوء إدارة السدود

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب عن مدينة شوشتر (الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران) في مجلس الشورى الاسلامي "سهراب كيلاني"، صرح اثناء الجلسة العلنية للمجلس وفي اشارة الى أن سيول خوزستان ناتجة عن المياه المتجمعة خلف سدود "كارون" و"دز" و"الكرخة"، بأن السبب الرئيسي لتدفق الفيضانات التي اجتاحت خوزستان وتحاصرها لحد الان هو سوء إدارة السدود، مضيفا انه كان يتوجب على وزارة الطاقة ان تتخذ التدابير الضرورية لمنع حدوث الكارثة، سيما أن منظمة الارصاد الجوية كانت حذرت بهذا الشأن منذ صيف العام الماضي.

والقى النائب الايراني اللوم على لجنة إدارة الازمات متسائلا لماذا لم تتخذ هذه اللجنة الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر والوقاية من الازمة./انتهى/