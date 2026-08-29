قائد الجيش الايراني: العدو لم يتمكن من تحقيق اى من اهدافه وتلقى الرد حتى اللحظة الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء "أمير حاتمي"،خلال مؤتمر تكريم ٣٧٨٥ شهيداً من شهداء الجيش في محافظة كيلان ( شمالي البلاد)، أن "العدو لم يحقق أياً من أهدافه في الحروب المفروضة الأخيرة"، موضحاً أن "العدو سعى إلى تدمير القدرات الصاروخية والمسيرات للجمهورية الإسلامية الإیرانیة، لكن القوات المسلحة واصلت إطلاق صواريخها ومسيراتها بكثافة شديدة نحو العدو حتى اللحظة الأخيرة."

وأوضح اللواء "حاتمي" أن "العدو سعى لتدمير القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، إلا أن القوات المسلحة وقفت بصلابة في مختلف الميادين، بما في ذلك الدفاع الجوي، وألحقت أضراراً جسيمة بطائرات العدو المسيرة والمأهولة ومعداته الاستراتيجية".

وقال: في المنطق العسكري، يعتبر الطرف المهاجم والمعتدي منتصراً في الميدان متى ما حقق أهدافه؛ أما في الحرب الدفاعية، فإن إحباط مساعي العدو ومنعه من تحقيق مآربه يُعد انتصاراً للمدافع مؤكداً أن العدو لم يحقق أياً من مآربه رغم مزاعمه بإضعاف القوات المسلحة الإيرانية"، مضيفاً أن "القوات المسلحة تواصل صمودها في وجه الأعداء بكل اقتدار وابتكار".

وفي سياق متصل، اعتبر قائد الجیش أن "التلاحم والوحدة بين الشعب والمسؤولين يمثلان أحد أهم ركائز المجتمع الإيراني"، مشيراً إلى أن "هذه الوحدة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".