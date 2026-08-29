وزير الدفاع بالوكالة: العدو سيواجه شعبا موحدا إذا استهدف إيران والتلاحم أهم عناصر قوتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد العميد "ابن الرضا" في رسالة تقدير موجهة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة "آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي" (حفظه الله)، أن أبناء وزارة الدفاع يواصلون تنفيذ توجيهات القيادة في مجال بناء القوة لإيران، والحفاظ على أمن الشعب، وتعزيز القدرات الدفاعية بما يردع العدو عن ارتكاب أي خطأ في الحسابات أو إبداء أي أطماع تجاه البلاد.

وتابع وزير الدفاع بالوكالة، قائلا: إن الحروب المفروضة الأخيرة أظهرت أن إيران القوية هي إيران المستعدة دائما؛ مؤكدا ضرورة مواصلة تعزيز القدرات والاستعداد لمواجهة التهديدات، وعدم الاكتفاء بما تحقق من قدرات، بل العمل على تعزيز القوة بصورة يومية ودون توقف.

ولفت إلى أن الشباب الإيراني والنخب الإيرانية يمثلون الرصيد الأكبر للبلاد في هذا المسار؛ مبينا أن الجيل الذي طور تقنيات التصنيع في أصعب سنوات الحظر، والمتخصصين الذين حولوا معارفهم في ميدان الحرب إلى قدرات دفاعية، يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل إيران القوية.

وأكد العميد "ابن الرضا" أن الثقة بهذا الجيل المؤمن والعالم، الذي تربى في كنف الثورة الإسلامية ومدرسة الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) والقائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، ليست خيارا، وإنما ضرورة لبناء مستقبل إيران القوية.

وأشار وزير الدفاع بالوكالة إلى أن الوحدة المقدسة للشعب الإيراني كانت من أبرز ما تجلى في الميدان؛ قائلا: إن الشعب والقوات المسلحة وقفوا جنبا إلى جنب في ظل ولاية الفقيه، وأثبتوا أن استهداف إيران سيواجه شعبا موحدا ومتماسكا، واعتبر أن هذا التلاحم يشكل في حد ذاته أهم عناصر القوة الدفاعية للبلاد.

وختم العميد "ابن الرضا" رسالته بالتأكيد أن منتسبي وزارة الدفاع يعتبرون أنفسهم معنيين مباشرة بتنفيذ توجيهات القيادة؛ مؤكدا أن إيران يجب أن تصبح أقوى يوما بعد يوم وما دام هذا التكليف ملقى على عاتق القوات المسلحة، لن يتركوا مواقعهم، ولن يتراجعوا عن بناء القوة الدفاعية لإيران، ولن يدخروا أي جهد من أجل تحقيق إيران قوية.