الرئيس الايراني: سنقف بحزم في وجه العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مسعود بيشكيان، صباح السبت، خلال حفل تدشين مشروع جسر ونفق طريق الشهيد آية الله رئيسي في مدينة أصفهان الكبرى، بالإضافة إلى 18909 مشروعاً آخر في البلديات والقرى في جميع أنحاء البلاد، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قائلاً: "أُقدّر لقائد الثورة الذي وجّهنا ودعمنا في رسالته بمناسبة أسبوع الحكومة، ونتعهد بالوقوف بكل إخلاص من أجل الشعب وشرف الوطن وعزته. إن الوحدة والتماسك هما مفتاح نجاحنا، وقد انصبّت جميع جهودنا حتى الآن في هذا الاتجاه".

وأضاف: "لا نحب الحرب، لكننا سنقف بحزم في وجه العدوان وسندافع عن البلاد.. لا قوة تستطيع إجبار أمة موحدة صامدة على أرضها على الاستسلام. وبينما نسعى لحل المشاكل عبر الحوار، نؤكد أن شعبنا وقادتنا ومسؤولينا لن يستسلموا أبدًا للتهديدات والعدوان.

الإنتاج خط أحمر

وفي معرض حديثه عن الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل، أكد الرئيس: يجب علينا ضمان استمرار الدورة الصناعية وعدم انقطاع إنتاج الغاز والكهرباء والمياه. هذا خطنا الأحمر، وتقع مسؤوليته على عاتق المحافظين ورؤساء القرى. سندير استهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين والوقود، لكن يجب ألا يتوقف الإنتاج.

الوحدة الداخلية والإقليمية كفيلة بإحباط مخطط العدو

وأشار إلى أنه إذا ما مضينا قدماً عبر الحوار، استناداً إلى مذكرة التفاهم، فسنحل المشاكل ونستعيد حقوقنا. ومن مصلحة البلاد والمنطقة والعالم ألا يُثير ترامب الفوضى، وألا تُسبب إسرائيل انعدام الأمن والعدوان.

وقال الرئيس: ليست الدول الإسلامية هي التي تُثير الفوضى، بل إسرائيل هي التي تسعى إلى تأليب المسلمين على بعضهم. وبوحدة الدول الإسلامية، سنُحبط هذه المخططات الخبيثة.

وأضاف بزشكيان: سنتغلب على جميع المشاكل بالوحدة والتماسك الداخليين، وبالجهود المتواصلة. إن سلام العالم ينبع من داخل منطقتنا. وأطلب من المديرين والمسؤولين التفكير في فصل الشتاء وإدارة الوقود من الآن فصاعداً، حتى يتسنى لعجلة الصناعة أن تدور بسلاسة.

وبحسب مراسل وكالة مهر، أصدر الرئيس في نهاية المطاف، بمناسبة الاحتفال بأسبوع الحكومة وتهنئة مولد نبي الرحمة وأسبوع الوحدة، أمراً بتشغيل 18910 مشروعاً في البلديات والقرى في جميع أنحاء البلاد بقرض قدره 129 تريليون تومان.

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