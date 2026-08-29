الحرس الثوري يفكك خلية إرهابية تابعة للكيان الصهيوني وامريكا في سراوان جنوب شرقي ايران

وافادت وكالة مهر للانباء ان هذه الخلية الإرهابية، العميلة للكيان الصهيوني الارهابي وامريكا ، كانت تعتزم تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في المحافظة بالتزامن مع الحرب الأمريكية.

وقد اعلن مقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري انه وبفضل الرصد الاستخباراتي الذكي، تم توجيه ضربة قاضية للخلية الإرهابية فور وصولها إلى المنطقة، في عملية مشتركة نفذها مجاهدو مقر قدس، بمشاركة المديرية العامة للأمن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة، وأسفرت عن مقتل شخص واحد واعتقال 6 آخرين من أعضاء الخلية.

وتم ضبط 20 عبوة ناسفة مع متعلقاتها التفجيرية، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والشبه ثقيلة مع ذخائرها، بالإضافة إلى أجهزة اتصال من نوع "ستارلينك" كانت بحوزة الارهابيين.

وكانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف محددة سلفاً في جنوب المحافظة. وفي ختام البيان، وجّه مقر قدس تحذيراً لعملاء الكيان الصهيوني والنظام الإرهابي الأمريكي، مؤكداً أن أمن شعب محافظة سيستان وبلوشستان يمثل خطاً أحمر بالنسبة لهم، ولن يُسمح لأي عميل بالدخول أو التحرك في المنطقة، وسيتم التعامل معهم بحزم.