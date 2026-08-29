ارتفاع أسعار النفط الخام الإيراني.. النفط الخفيف يقترب من 87 دولارًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى بيانات نشرها موقع "أويل برايس" الإخباري التحليلي، فقد شهدت أسعار النفط الخام الإيراني في الأسواق الأوروبية والمتوسطية ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلةً نموًا بنسبة 1.5% تقريبًا.

ووفقًا لأحدث التقديرات (مع تأخير يومين)، ارتفع سعر النفط الخفيف الإيراني المُسلّم إلى منطقة سيدي كرير بمقدار 1.25 دولارًا ليصل إلى 87.30 دولارًا للبرميل. وقد تم تداول هذا النفط بسعر 86.05 دولارًا في شمال غرب أوروبا و85.40 دولارًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويشهد قطاع النفط الثقيل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. أُعلن عن سعر هذا النوع من النفط للتسليم إلى سيدي كرير عند 85.15 دولارًا أمريكيًا، وفي شمال غرب أوروبا عند 84.15 دولارًا أمريكيًا، وفي البحر الأبيض المتوسط عند 83.25 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 1.25 دولارًا أمريكيًا عن اليوم السابق.

كما تم تداول منتجات نفطية إيرانية أخرى، مثل مزيج فوروزان، بسعر 84.40 دولارًا أمريكيًا (في شمال غرب أوروبا) و83.50 دولارًا أمريكيًا (في البحر الأبيض المتوسط)، وبلغ سعر سروش 80.25 دولارًا أمريكيًا في سوق البحر الأبيض المتوسط، بزيادة قدرها 1.58%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تُشير إلى استمرار الأجواء الإيجابية في أسواق النفط العالمية، حيث شهدت جميعها نفس الزيادة البالغة 1.25 دولارًا أمريكيًا مقارنةً باليوم السابق.

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