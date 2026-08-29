عراقجي: جهود مكثفة من ساسة امريكية للتلاعب بالأسواق والمستهلكون الأميركيون يتحملون التكلفة الحقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني في تدوينة في منصة "اكس" انه "استناداً إلى المعلومات والتقييمات الاستخباراتية لدينا، هناك جهود مكثفة للتلاعب بأسواق الطاقة وتوجيهها. تعمل بعض عناصر الإدارة الأميركية، مستغلةً وسائل إعلام ساذجة وقابلة للتصديق، على التأثير في الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية، وفي الوقت نفسه، لإبقاء الرئيس الأميركي منشغلاً في حرب هو الخاسر فيها".



وتابع الوزير عراقجي: كما يسعى فاعلون متحالفون مع إسرائيل، من خلال تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية، إلى الترويج للحرب والتحريض على استمرارها.



واضاف: المستهلكون الأميركيون هم من يتحملون التكلفة الحقيقية لهذا الوضع.



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