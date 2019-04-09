رضائي ل"ترامب": قُلْ لأساطيلك ألا تقترب من زوارق الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني كتب في تغريدة له اليوم الثلاثاء بحسابه الخاص على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الرد على الإجراء الاستفزازي الأميركي في إدراج حرس الثورة ضمن قائمتها الإرهابية، أن على ترامب بعد قراره أن يطلب من أساطيله ألا تقترب من زوارق الحرس الثوري إطلاقا./انتهى/