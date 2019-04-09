  1. إيران
٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٣:٠١

رضائي ل"ترامب": قُلْ لأساطيلك ألا تقترب من زوارق الحرس الثوري

رضائي ل"ترامب": قُلْ لأساطيلك ألا تقترب من زوارق الحرس الثوري

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، ردا على القرار الأميركي الأخير في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، إن على "ترامب" أن يطلب من أساطيله ألا تقترب من زوارق حرس الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني كتب في تغريدة له اليوم الثلاثاء بحسابه الخاص على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الرد على الإجراء الاستفزازي الأميركي في إدراج حرس الثورة ضمن قائمتها الإرهابية، أن على ترامب بعد قراره أن يطلب من أساطيله ألا تقترب من زوارق الحرس الثوري إطلاقا./انتهى/

رمز الخبر 1893682

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