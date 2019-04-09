قائد الثورة الإسلامية: التلاعب الامريكي ضد الحرس الثوري لن يثمر أبداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي التقى حشداً من قوات الحرس الثوري وعائلتهم صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الحرس الثوري المتازمن مع ذكرى ولادة الامام الحسين (ع)، مهنئاً إياهم بهذا اليوم.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية إن العداء الامريكي للحرس الثوري هو دليل على وقوف الحرس على مصالح الشعب الايراني وثورته، مضيفاً إن محاولات امريكا وأعداء ايران الجهلة لم تجدي نفعاً ولم تتمكن من ارتكاب إي حماقة ضد إيران خلال السنوات الأربعين السابقة، مشيراً إلى إن إيران اليوم تتمتع بقوة أكبر في المنطقة والعالم.

وأوضح قائد الثورة الإسلامية إن الحرس الثوري هو التشكيل الأبرز وخط الدفاع الأول في مواجهة الأعداء في مختلف الساحات، مضيفاً إن الحرس الثوري كان في ساحات العمل ومواجهة الأعداء داخل الحدود وخارجها على بعد آلاف الكيلومترات من مرقد السيدة زينب (س)، كما تواجد إيضاً في الساحات السياسية متحدياً الأعداء.

وأردف آية الله الخامنئي إن المخططات الامريكية ضد الحرس الثوري وايران وكل تلاعبها ومؤامراتها لن تثمر أبداً، بل إن الحقد والشر سيعود على امريكا وأعداء الجمهورية الإسلامية كترامب ومن حوله مما يتجهون نحو الحضيض.

وأردف قائد الثورة الإسلامية إن ايران مستمرة منذ أربعين عام في مسيرة تطورها على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية والدعاية المضادة للشعب الإيراني، ولن تتمكن امريكا من ارتكاب إي حماقة.

وأردف آية الله الخامنئي إن إيران تتمتع بقوة في المنطقة، وعزت وقوة النظام الإسلامي اليوم لم يأتي من القنبلة النووية كما يعتقد الأعداء بل على العكس تماماً، فنحن أكدنا منذ البداية على إن السلاح النووي يخالف شريعتنا الدينية ونحن لسه بحاجة له، وما أساس قوتنا إلا من صمود وفداء الشعب الإيراني.

واختتم قائد الثورة كلمته مؤكداً على إن مسيرة الثورة مستمرة دون إيّ شك، وعلى الجميع توضيح دورهم في هذه الحركة والاقتداء بمفجر الثورة الإسلامية الامام الراحل آية الله الخميني (ره). /انتهى/.