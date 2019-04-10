بروجردي: واشنطن صنّفت الحرس الثوري إرهابيا ثأرا لداعش

وصرح العضو في لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاءالدين بروجردي في حديث مع وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري يشكل جزءا مهما من نظام الجمهورية الاسلامية ويحظى بشعبية واسعة في ايران.

وأشار بروجردي الى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لداعش اثناء الحرب في سوريا، مثل الافراج عن عناصر داعش من السجون ومعالجة المجروحين من صفوفه في اسرائيل، قال: أمريكا ارادت عبر تصنيف الحرس الثوري الايراني ارهابيا الثأر لداعش، نظرا لمساهمته في محاربة هذه الزمرة الارهابية والقضاء عليها في سوريا والعراق.

وأكد بروجردي: كان لحرس الثورة الاسلامية دورا فعالا، الى جانب الجيش والشعب السوري وبالتعاون مع روسيا، في القضاء على الارهاب، وذلك سبب الحقد الذي تكنّه الولايات المتحدة على هذه القوة./انتهى/