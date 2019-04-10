فلاحت بيشه: قرارات واشنطن أدت الى نشر الارهاب في الشرق الاوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة الامن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه الذي توجه يوم الثلاثاء على رأس وفد من اعضاء هذه اللجنة الى موسكو للمشاركة في مؤتمر رؤساء لجان السياسات الخارجية لبرلمانات ايران وروسيا وتركيا، التقى برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

واشار فلاحت بيشه الى العلاقات الوطيدة بين ايران وروسيا على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، مشددا على أن لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي تدعم وترحب بكافة الاجراءات والقرارات الرامية الى المصالح القومية للشعبين الايراني والروسي.

وقال ان التعاون الثنائي الامني والسياسي بين البلدين والمباحثات الجارية بين رؤساء وكبار المسؤولين والبرلمانيين، يساعد على تثبيت الامن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن ما حصل من تفاهم بين طهران وموسكو لحل الازمة السورية، يشكل نموذجا يحتذى به للخوض في المزيد من التعاون في شؤون اخرى للحصول على نتائج ايجابية.

ووجه فلاحت بيشه انتقادا لسياسات البيت الابيض في دعم الارهاب وتدريب الزمر الارهابية في المنطقة، قائلا: القرارات غير العقلانية والخاطئة التي اتخذتها واشنطن، ادت الى نشر الارهاب والعنف في المنطقة، كما أكد أن التعاون فيما بين الدول المستقلة لمواجهة الهيمنة الامريكية قد يفضي الى القضاء على التهديدات والاسلوب الّا شرعي للولايات المتحدة.

واعتبر أن حضور روسيا كدولة قوية في الساحات الدولية يعد فرصة لاستتباب السلام والاستقرار في العالم.

واعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الايراني، أن رفع العراقيل من أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا، كالعراقيل المصرفية والتعامل عبر العملات الوطنية وتقديم المرافق للتجار للاستثمار، سيؤدي الى المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ووصف فلاحت بيشه أن تقويض التعاون بين طهران وموسكو في المجال الدفاعي والامني أمرا غير منطقيا، مؤكدا على ضرورة ادخال المشاريع المشتركة على الصعيد المذكور حيز التنفيذ، قبل أن ييأس الشعب الايراني من هذا التعاون.

واعتبر سلوتسكي أن العقوبات الامريكية ضد ايران جائرة وتعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية، كما تظهر عدم التزام واشنطن بتعهداتها الدولية وسياساتها التفردية، ولم تترك مجالا للثقة بها.

واكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي على ضرورة رفع العراقيل من امام المعاملات التجارية والاقتصادية للبلدين ايران وروسيا./انتهى/