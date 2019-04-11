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١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤١

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في الضفة الغربية من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت أكثر من 5 مواطنين من الضفة الغربية وقد تم نقل المعتقلين للتحقيق.

يأتي ذلك في قتت اندلعت فيه مواجهات في نابلس ورام الله. /انتهى/.

رمز الخبر 1893735

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