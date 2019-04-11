الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت أكثر من 5 مواطنين من الضفة الغربية وقد تم نقل المعتقلين للتحقيق.

يأتي ذلك في قتت اندلعت فيه مواجهات في نابلس ورام الله. /انتهى/.