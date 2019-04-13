شركة OTC الإيرانية: تعزيز التقانة يمثل الأولوية الأساسية لبرامج شركة otc الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير التنفيذي لشركة otc الإيرانية أمير هاموني أوضح في كلمة له اليوم السبت، أن الأولويات الرئيسية لخطط شركة otc في سوق رأس المال للعام الإيراني الحالي بدأ21 مارس 2019 تتمثل في تطوير التقانة والتكنولوجيا، وقال:" إن هذه الأولوية لن تختصر فقط على إنعاش وتطوير الأنظمة التجارية بل تشمل كذلك تطوير التقنيات في مجال أنظمة الإشراف".

وأعرب عن أمله في تحسن البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME )، قائلاً: "بمساعدة البورصة، وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المعرفة، يمكن أن تحدث أشياء جيدة، وعبر تنظيم السوق، وتحسين العمليات وتنمية السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة ستتوافر إمكانية إنعاش السوق من خلال جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات المعرفة".

ولفت هاموني الانتباه إلى مسألة حوكمة الشركات ورقيّها مبينا أنها من البرامج الأخرى التي تندرج ضمن الأعمال الهامة في جدول أولويات البورصة، قائلاً: "إن حوكمة الشركات أحد أهم المجالات التي سنحاول تحسينها، بالإضافة إلى ترويجها وتطوير ثقافة المساهمين"./انتهى/