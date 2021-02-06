ايران تأكد على ضرورة توسيع التبادل التجاري بين إيران وروسيا باستخدام قدرات الصناعات الصغيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لشركة مدن طهران الصناعية، صابر برنيان، أكد ضرورة توسيع التبادل التجاري بين إيران وروسيا باستخدام قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، ومن خلال توفير حلول جديدة لتعزيز الصادرات.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (السبت)، أضاف برنيان، على هامش اجتماعه مع وفد تجاري من روسيا: هناك طاقات صناعية كامنة وفرص فريدة للصادرات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تساعد على النهوض بالعلاقات الإقتصادية الثنائية.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة مدن طهران الصناعية: ان السوق الروسية اصبحت اكثر استعدادا من ذي قبل لاستقبال المنتجات الإيرانية، مؤكدا ضرورة تكثيف رجال الأعمال الإيرانيين جهودهم لرفع مستوى العلاقات التجارية، بما يتلائم مع العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.

وأكد برنيان، اهمية ايفاد مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين إلى موسكو من أجل توسيع وتعميق العلاقات التجارية الثنائية.

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