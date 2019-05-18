شركة "OTC" تعلن استعدادها لتمويل شركة "إيران إر" للطيران وباقي شركات الصناعة الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير التنفيذي لرئيس شركة OTC الإيرانية أوضح في كلمة له اليوم السبت أن الشركة على استعداد للتزويد الكتلي أو قبول أسهم شركة "إيران إر" للطيران للعرض العام، مضيفًا: أولاً وقبل كل شيء، ينبغي النظر فيما إذا كانت لدى الشركة الشروط والمعايير اللازمة للقبول.

وأشار هاموني إلى مكتوب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني قائلاً: إن المكتوب ذكر أن شركة OTC مستعدة لتمويل جميع مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية من خلال العرض الأولي للأسهم أو إصدار السندات.

وصرح المدير التنفيذي لرئيس شركة OTC الإيرانية أن تمويل شركة "ماهان" للطيران كان ألف مليار تومان ومن خلال بيع هذه الصكوك استطاعت تطوير أسطولها الجوي وتنميته.

وقال هاموني إن شركة "إيران إر" وشركات الطيران الأخرى ليست استثناءً من هذه القاعدة: إن نشر أوراق الصكوك وتزويد شركات صناعة الطيران بالتزويد الكتلي هو إحدى القدرات والطرق التي نظرت بها الشركات في سوق رأس المال لتمويل هذه الشركات، متابعا:"مع ذلك، من أجل قبول والإصدار الأولي عن أسهم هذه الشركات، فإن الظروف في الأسواق الرئيسية ل OTC متاحة ويمكن تنفيذ إجراءات الخبراء بشأنها".

ولفت هاموني إلى أن النقل بالسكك الحديدية قد دخل بالفعل إلى سوق رأس المال، وإننا نتفاوض بشأن النقل بالسكك الحديدية للشحن حتى نتمكن من إدخالها إلى السوق من خلال التأكيد على أن النقل بالسكك الحديدية قد اكتسب بالفعل خبرة جيدة في سوق رأس المال./انتهى/