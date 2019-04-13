واعظي يدعو الى تضافر الجهود الوطنية لحلّ مشاكل المواطنين المنكوبين بالسيول

واضاف واعظي اليوم السبت، خلال اجتماعه بعدد من كبار مسؤولي الشؤون التنفيذية والسياسية والاقتصادية في ايران، قائلا: ان الاعداء وعلى راسهم امريكا يعمدون الى تصرفات لا تتسم بمعايير الحكمة والمنطق السياسي.

وتابع: ان الامريكيين يسعون من خلال هكذا اجراءات غير حكيمة الى بثّ الفرقة وشرخ الصف بين ركائز نظام الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني؛ مؤكدا ان هؤلاء لم يحققوا اهدافهم على مدى العقود الاربعة الماضية بل ادت محاولاتهم الى نتائج عكسية واسهمت في تعزيز الوحدة والتآلف الوطني في ايران.

واشار واعظي الى الحظر الامريكي والضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن منذ العام الماضي على الشعب الايراني؛ معربا عن سعادته بالقول: لقد تمكنا بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وجهود الحكومة الشاملة وغيرها من الجهات المعنية في البلاد وايضا مقاومة وصمود الشعب بوجه المشاكل ان تنجاوز العديد من الظروف العصيبة الراهنة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، دعا رئيس مكتب الرئاسة في ايران الى تضافر الجهود الوطنية وبذل الجهود في سياق حلّ مشاكل المواطنين المنكوبين جراء السيول الاخيرة والتعويض عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بهم.

وقال: ليس لدي أدنى شك في أن الشعب الايراني يستطيع من خلال الوحدة والانسجام والتماسك ان يخيب آمال الامريكيين والصهاينة وانصارهم./انتهى/