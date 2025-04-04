استشهاد القيادي في حماس حسن فرحات باستهداف إسرائيلي في صيدا جنوبي لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنّ المستهدف في صيدا هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات، إذ كان في الشقة الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا والتي قصفتها طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر الجمعة.

أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ منذ -مساء الخميس فجر الجمعة- عدّة غارات على مناطق في جنوبي لبنان، بما في ذلك الناقورة والنبطية وصيدا، ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة، وشهداء في صيدا.

وفي وقتٍ سابق، أنّ غارةً أخرى استهدفت منطقة وادي عزة في جنوبي لبنان.

وصباح أمس الخميس، استهدف الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في مدينة بنت جبيل، الأمر الذي أسفر عن سقوط جريحين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث تمّ تسجيل أكثر من 2000 خرق، من خلال اعتداءات سافرة على مناطق في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

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