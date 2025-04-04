عدوان امريكي يستهدف شمال اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن الطائرات الحربية الامريكية استهدفت مرة اخرى منطقة العصايد بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي البلاد.

كما افادت مصادر محلية لأن العدوان الامريكي استهدف منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

وكان الطيران الحربي الأمريكي قد استهدف بـ17 غارة مناطق متفرقة جنوب شرق مدينة صعدة يوم الاربعاء.

كما طال العدوان الامريكي ،مساء الاربعاء، مدينة صعدة شرق البلاد، واستهدف منطقة "رأس عيسى" في الصليف بمحافظة الحديدة بغارة جوية أسفرت عن استشهاد يمني وإصابة شخص آخر.

/انتهى/