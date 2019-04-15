ظريف: لا شيء يمنع ايران من تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرّد في معرض الرد على تصريحات السفير الفرنسي بواشنطن على موقع التويتر : نذكر شركائنا الاوربييبن الثلاثة في الاتفاق النووي؛ وفقا لـ NPT وخطة العمل المشترك وقرار 2231 الصادر من لجنة الامن في الأمم المتحدة، لا شيء يمنع ايران من تخصيب اليورانيوم؛ لا الان ولا في عام 2025 ولا بعده.

وأوعز ظريف الجانب الاوروبي من الاتفاق النووي بقراءة وثيقة هذا الاتفاق، قائلا: سيفيد الشركاء الاوروبيون قراءة الوثيقة التي أمضوا عليها وتعهدوا بالدفاع عنها.

يذكر ان السفير الفرنسي في واشنطن جيرارد ارود قد ادلى بتصريحات في حسابه على موقع التويتر حول البرنامج النووي الايراني بعد العام 2025 ، حيث غرّد: ان من الخطأ القول بان ايران مسموح لها بتخصيب اليورانيوم بعد انتهاء فترة الاتفاق النووي. عليها (ايران) وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الاضافي واجراءات المراقبة الصارمة ان تثبت سلمية انشطتها النووية./انتهى/.