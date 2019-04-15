لاريجاني: الحفاظ على الوفاق والتعاطف يشكل رصيدا هاما لتحقيق أهداف الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي لاريجاني قال لدى لقائه مع مساعدي الوزراء والاجهزة التنفيذية في الشؤون البرلمانية، إن مشاكسة الاميركان أدت الى تعزيز اجواء الوفاق والتعاطف في البلاد، وهذا امر قيم، في حين انهم (الاميركان) كانت لهم نوايا اخرى، ولكنهم لم ينجحوا في تحقيقها.

وبيّن لاريجاني ان الحفاظ على الوفاق والتعاطف، يشكل رصيدا لتحقيق اهداف الثورة، داعيا الى تعزيز التواصل بين نواب البرلمان والوزراء والاجهزة التنفيذية، كما دعا مساعدي الوزراء في الشؤون البرلمانية الى متابعة مشكلات المواطنين ورفعها الى الوزراء والجهات المعنية.

كما أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة تشكيل اجهزة ولجان لتحديد المشكلات القانونية التي صعبت الاستثمار والانتاج وتنقيح القوانين، داعيا الى ان يكون هذا الامر ضمن الاولوية./انتهى/