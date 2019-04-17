عقد الاجتماع القادم لمحادثات آستانا في العاصمة الكازاخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعلن في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي جاويش اوغلو عن عقد اجتماع استانا القادم خلال الايام القريبة في مدينة "نورسلطان" في كازاخستان، معربا عن أمله بالمضي قدما الى الامام في هذه المباحثات بالتعاون مع الجانب التركي ومشاركة كل سوريا وروسيا والامم المتحدة.

وحول التعاون الايراني-التركي لمواجهة الارهاب قال ظريف: أن ايران تدين كافة العمليات الارهابية التي تستهدف تركيا حكومة وشعبا، الامن والسلام لدى الشعب التركي يحظيان ببالغ الاهمية لدينان، وقد قطعنا خطوات ملحوظة بمجال التعاون في هذا الشأن مع بلد الجار والشقيق تركيا.

وجدد مولود جايوش اوغلو إعلانه معارضة تركيا للمواقف الاميركي ضد ايران في مجال الحظر وإدراج حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الارهابية، قائلا: نرفض العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ويجب على أميركا أن توقف هذه العقوبات.

وأضاف: سوف نستمر بالحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حول ضرورة أن توقف العقوبات على إيران، وأن هذه العقوبات خاطئة.

وتابع: لقد تم الحديث مع ترامب في هذا المجال، وخلال اللقاءات التي اجريت، تم الحديث عن قلق تركيا من الحظر على ايران وأثره على حجم التبادل التجاري الايراني وعلى المنطقة بأسرها والمهم هو ان يتم بذل جهود جادة لوقف هذه العقوبات.

وأشار مولود جاويش اوغلو الى الاجراء الاميركي الاخير ضد حرس الثورة الاسلامية، واصفا الاجراء الاميركي في إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الارهابية بأنه قرار خطير للغاية.

كما اعلن ان المشاورات بين بلاده وايران مستمرة بشأن سوريا في اطار محادثات آستانا، قائلا ان انقرة تتعاون في الوقت الحاضر مع ايران وروسيا من اجل التوصل الى وقف لاطلاق النار في سوريا.

وأشاد الوزير التركي بمستوى العلاقات الجيدة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارهما بلدين جارين، معلنا رغبة انقرة بتنمية العلاقات مع طهران خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مبينا ان بلاده ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار./انتهى/.