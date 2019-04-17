ظريف يثني على مواقف تركيا في معارضتها للحظر الأميركي المفروض على إيران

وأضاف ظريف الذي يتواجد حاليا في تركيا بهدف إجراء بعض المباحثات مع المسؤولين الأتراك، عقد اليوم الأربعاء ثلاث إجتماعات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وهنأ وزير الخارجية بنجاح الإنتخابات المحلية في تركيا، واعتبر لقائه لمرة ثانية في شهر واحد بنظيره التركي بأنها ترمز الي إهتمام إيران بالعلاقات مع دولة تركيا الصديقة والجارة لها.

كما أثنى ظريف على مواقف المسؤولين والحكومة التركية في معارضتها للحظر الأميركي المفروض على إيران؛ مؤكدا ضرورة تعزيز وتوثيق التعاون الإقليمي بين البلدين.

من جانبه، أعرب مولود جاويش أوغلو عن مواساته بضحايا الفيضانات الأخيرة ونوه الي أن تركيا كانت أول دولة بعثت بمساعداتها الى إيران؛ مضيفا ان تركيا مستعدة لإرسال مزيد من المساعدات الي الجمهورية الإسلامية.

وأكد مرة أخري مخالفته مع الحظر الأميركي ضد إيران؛ مشددا التزام تركيا بمواقفها في هذا الصدد ودعمها للأخوة الإيرانيين.

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن إرتياحه حيال المستوي الجيد للعلاقات بين البلدين؛ قائلا 'ان البلدين بحاجة الى النهوض بحجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الإقتصلادي؛ مضيفا ان بلاده تولي إهتماما جادا الى تعزيز التعاون الأمني والحدودي ومكافحة الإرهاب'.

وإستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، آخر التطورات على صعيد الساحة السورية ومباحثات ظريف مع المسؤولين السوريين وكذلك آخر التطورات فيما يخص الآلية المالية والإتحاد الأوروبي بهدف الدفاع عن التجارة مع بلادنا.