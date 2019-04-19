  1. إيران
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٢١:٣٩

العميد حيدري: ترامب عرّض بقراره الاخرق القوات الاميركية لاخطار جادة

العميد حيدري: ترامب عرّض بقراره الاخرق القوات الاميركية لاخطار جادة

اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان الرئيس الاميركي بقراره الاخرق بادراج الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب قد عرّض القوات الاميركية في انحاء العالم لاخطار جادة.

وقال العميد حيدري: ان الجيش والحرس الثوري هما عبارة عن جيش ايماني وموحد يدافعان عن الجمهورية الاسلامية الايرانية امام الاعداء.

واكد وحدة الجيش والحرس الثوري كقوة منسجمة في التضحية والدفاع عن البلاد واضاف: ان ترامب بقراره الاخرق الذي اتخذه قد عرّض القوات الاميركية لاخطار جادة في مختلف انحاء العالم.

واضاف: ان الحرس الثوري المقتدر قد اصبح اكثر عزة في اعين الشعب بعد قرار ترامب الذي ادی للمزيد من الانسجام والتلاحم بين القوات المسلحة.

واكد العميد حيدري ان يد الحرس الثوري في يد الجيش والشعب وقائد الثورة الاسلامية حتی القضاء علی الاستكبار العالمي.

رمز الخبر 1893935

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