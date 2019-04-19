العميد حيدري: ترامب عرّض بقراره الاخرق القوات الاميركية لاخطار جادة

وقال العميد حيدري: ان الجيش والحرس الثوري هما عبارة عن جيش ايماني وموحد يدافعان عن الجمهورية الاسلامية الايرانية امام الاعداء.

واكد وحدة الجيش والحرس الثوري كقوة منسجمة في التضحية والدفاع عن البلاد واضاف: ان ترامب بقراره الاخرق الذي اتخذه قد عرّض القوات الاميركية لاخطار جادة في مختلف انحاء العالم.

واضاف: ان الحرس الثوري المقتدر قد اصبح اكثر عزة في اعين الشعب بعد قرار ترامب الذي ادی للمزيد من الانسجام والتلاحم بين القوات المسلحة.

واكد العميد حيدري ان يد الحرس الثوري في يد الجيش والشعب وقائد الثورة الاسلامية حتی القضاء علی الاستكبار العالمي.