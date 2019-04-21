لمحة عن القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني

وولد اللواء حسين سلامي عام 1960 في مدينة كلبايكان ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة العلم والصناعة .

والتحق اللواء سلامي عقب الثورة الثقافية وبالتزامن مع نشوب الحرب الايرانية-العراقية في العام 1980 الى صفوف الحرس الثوري وقضى خلال سنوات الحرب المفروضة قسما من خدمته العسكرية بمحافظة كردستان (غرب البلاد).

وتولى اللواء سلامي خلال اعوام الحرب الثماني قيادة فرق كربلاء والامام الحسين عليه السلام ومقر نوح عليه السلام .

وعقب انتهاء الحرب المفروضة أكمل سلامي دراسته في كلية الاركان والقيادة وتخرج منها كما درس الماجستير في فرع الادارة الدفاعية وكذلك كان عضوا في هيئة التدريس لجامعة الدفاع العليا.

كما درس اللواء سلامي دورة عسكرية عليا وتصدى منصب نائب رئيس الاركان المشتركة للحرس الثوري لشؤون العمليات.

كما شغل منصب قائد القوة الجوية للحرس الثوري قبل ان يكون نائبا للقائد العام للحرس الثوري ./انتهى/