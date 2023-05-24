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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٠٠ م

اللواء سلامي: تراجع العدو عن الاراضي الاسلامية تحقق بفضل التضحيات والمقاومة

اللواء سلامي: تراجع العدو عن الاراضي الاسلامية تحقق بفضل التضحيات والمقاومة

اعتبر القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي"، ان ذكرى تحرير خرمشهر (بمحافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد) في 24 ايار 1982، مناسبة عظيمة في تاريخ جمهورية ايران الاسلامية؛ قائلا : ان تراجع الاعداء عن الاراضي الاسلامية اليوم، حدث بفضل التضحيات والمقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" حضر اليوم الاربعاء، خلال الملتقى الثاني الكبير بعنوان "الابطال الكواسر" الذي عقد لدورته الثانية بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر؛ حضره جمع من قادة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران في عهد صدام البائد 1980-1988).

واستذكر القائد العام للحرس الثوري، تضحيات الشهداء الذين عرجوا في ملحمة تحرير خرمشهر البطولية، وايضا المصابين الذين ما زالوا يعانون من الاعاقات التي تعرضوا اليها في سبيل الدفاع عن حياض الوطن انذك.

واردف قائلا : ان احداث الحرب المفروضة لن تذهب ادراج النسيان ابدا.

ووجه اللواء سلامي خطابه الى القادة والمضحين من حقبة الدفاع المقدس بالقول : لقد صمدتم جنبا الى جنب ولي امر المسلمين، ولم تتركوا ساحة المعركة كما فعله بعض الجبناء؛ وقد سطّرتم الملاحم البطولية التي جعلت البلاد يتألق اليوم؛ مؤكدا على ان الاجيال ستواصل المضي على نهجكم بقلوب راسخة وخطوات حاسمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1933529

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