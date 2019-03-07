  1. السياسة
٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٠

اللواء جعفري: مهمة الحرس الثوري إزالة العقبات أمام مسيرة الثورة الإسلامية

اللواء جعفري: مهمة الحرس الثوري إزالة العقبات أمام مسيرة الثورة الإسلامية

صرح القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إن مهمة الحرس الثوري إزالة العقبات من مسيرة الثورة الإسلامية وخدمة النظام والبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري صرح أمس الأربعاء خلال لقاء قادة من الحرس الثوري في تبريز إن مهمة الحرس الثوري إزالة العقبات التي تواجه مسرة الثورة الإسلامية.

وأردف جعفري في هذا اللقاء إن مدينة تبريز قدمت الكثير من الشهداء والقادة في الحرب المفروضة، ومسيرة انتصار الثورة الإسلامية.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري إن يقظة الشعب الإيراني مكنته من إحباط المؤامرات، مضيفاً إن الحرس الثوري اليوم يسعى لخدمة النظام والثورة في مختلف المجالات بهدف تنمية البلاد والارتقاء بها. /انتهى/.

رمز الخبر 1892901

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي