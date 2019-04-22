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٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٠٦

معركة بين توأم صيني داخل رحم أمهما

معركة بين توأم صيني داخل رحم أمهما

شوهد توأم صيني من أنثيين متطابقتين تتلاكمان وتضرب إحداهما الأخرى، بينما كانتا ما تزالان في رحم والدتهما.

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رمز الخبر 1893997

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