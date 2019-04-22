https://ar.mehrnews.com/news/1893997/ ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٠٦ رمز الخبر 1893997 الدولية الشرق الأوسط الدولية الشرق الأوسط ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٠٦ معركة بين توأم صيني داخل رحم أمهما شوهد توأم صيني من أنثيين متطابقتين تتلاكمان وتضرب إحداهما الأخرى، بينما كانتا ما تزالان في رحم والدتهما. تحميل 4 MB رمز الخبر 1893997 سمات جنین صینی توآم صینی معركة توأم مطالب مرتبط الرئيس الصيني يهدد تايوان بالقوة العسكرية ترامب يشكك في استمرار الاعتراف بمبدأ "الصين الواحدة" رابطه اليهود الايرانيين ينددون بتصريحات رئيس جامعة كولومبيا
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