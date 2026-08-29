الرئيس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامي بالمولد النبوي الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان، قال في رسالة تهنئة بالمولد النبوي الشريف، نبي الرحمة وتجسيد الصفات الإلهية،: "إننا نعتز بالعيش في أمة نبيٍّ هو رسول سلام وأمان للعالمين، نبيٌّ دينه السلام والأمان، ولقبه الرحمة للعالمين، نبيٌّ اعطى الكون قدر ومنزلة، وكانت أخلاقه أسمى مثالٍ للكمال، وتجسيدًا لأسمى القيم الأخلاقية الإنسانية، كمصباحٍ ينير درب البشرية المضطرب في هذا العالم."

وأكد الرئيس على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، مضيفاً: "آمل أن نكون، بفضل هذه الأيام المباركة وبركاتها، وبعون شخصية النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، أمناء على تحقيق الأمن والعدل والمصالحة في العالم أجمع، ولا سيما في الدول الإسلامية. وبالاعتماد على عزيمة وإرادة وإيمان جميع المسلمين في العالم، سنشهد أكثر من أي وقت مضى وحدة وتضامناً بين أبناء الأمة الإسلامية، ونمواً وتقدماً متزايداً للإسلام في جميع أنحاء العالم".