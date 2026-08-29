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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٢٤ م

منتخب إيران للناشئين يتوج بطلا لكأس العالم للكرة الطائرة

منتخب إيران للناشئين يتوج بطلا لكأس العالم للكرة الطائرة

حقق منتخب إيران للكرة الطائرة للناشئين إنجازاً تاريخياً، بعدما تغلب في المباراة النهائية لبطولة العالم على منتخب فرنسا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، ليحرز لقب العالم للمرة الأولى في فئة تحت 17 سنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن لاعبو المدرب آرش صادقياني من حسم ثلاثة أشواط من أصل أربعة لصالحهم، وخسروا الشوط الثالث فقط أمام فرنسا، قبل أن يفرضوا تفوقهم في الشوط الرابع ويحتفلوا بالتتويج.

وكان لاعبو إيران قد قدموا أداءً قوياً في الدور نصف النهائي أيضاً، حيث تغلبوا على الأرجنتين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضمنوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويُعد هذا اللقب أول ذهبية في تاريخ الكرة الطائرة الإيرانية في البطولات العالمية لفئة تحت 17 سنة، وهو إنجاز تاريخي وضع الناشئين الإيرانيين على قمة الكرة الطائرة العالمية.

رمز الخبر 1973380

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