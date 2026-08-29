منتخب إيران للناشئين يتوج بطلا لكأس العالم للكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن لاعبو المدرب آرش صادقياني من حسم ثلاثة أشواط من أصل أربعة لصالحهم، وخسروا الشوط الثالث فقط أمام فرنسا، قبل أن يفرضوا تفوقهم في الشوط الرابع ويحتفلوا بالتتويج.

وكان لاعبو إيران قد قدموا أداءً قوياً في الدور نصف النهائي أيضاً، حيث تغلبوا على الأرجنتين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضمنوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويُعد هذا اللقب أول ذهبية في تاريخ الكرة الطائرة الإيرانية في البطولات العالمية لفئة تحت 17 سنة، وهو إنجاز تاريخي وضع الناشئين الإيرانيين على قمة الكرة الطائرة العالمية.