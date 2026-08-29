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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:١٦ م

قاليباف لوزير الخزانة الامريكي: أيها الكاذب انظر لعوائد سندات الخزانة فقد اشتعلت وهي تواصل الارتفاع

قاليباف لوزير الخزانة الامريكي: أيها الكاذب انظر لعوائد سندات الخزانة فقد اشتعلت وهي تواصل الارتفاع

ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ادعاءات وزير الخزانة الأمريكي المبالغ فيها، بإعادة نشر مقالة للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، يشرح فيها كذب وزير الخزانة الأمريكي وفشله الذريع في إدارة الأسواق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعاد قاليباف، في صفحته في منصة "إكس"، نشر مقالة للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، رداً على ادعاءات بسنت، وزير الخزانة الأمريكية، المبالغ فيها. وتناولت المقالة كذب بسنت وفشله التام في إدارة الأسواق، مشيرة إلى أن خروج سوق السندات الحكومية الأمريكية عن السيطرة يُعد دليلاً على الفشل المطلق لسياسة الكذب التي ينتهجها بسنت.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ساخراً من ادعاء بسنت بشأن عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال أسبوعين، موجهاً حديثه إليه: "الـ 130 الحقيقية هي 130 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران (نقلاً عن وكالة موديز أناليتيكس)، أو 130 مليون دولار خسائر لشركة تدخلت سراً بالنيابة عن الحكومة الأمريكية في أسواق النفط الورقية، وتمكنت إيران من اكتشاف ذلك".

وتابع قاليباف قائلاً: "أيها الكذاب! انظر إلى عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي اشتعلت وهي في ارتفاع متصاعد".

رمز الخبر 1973379

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