البيت الأبيض يعلن عدم تمديد إعفاء بعض الدول من عقوبات النفط الإيراني

وقال البيت الأبيض في بيان الاثنين، إن "أسواق النفط مؤهلة للتعامل مع إنهاء الإعفاءات"، مشيرا إلى أن "القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران بشكل كامل وحرمان طهران من عائدات صادرات الخام"، على حد تعبيره.

ولضمان عدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار النفط، قال البيت الأبيض، إن السعودية والإمارات "وافقتا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي على النفط بعد خروج النفط الإيراني من الأسواق".

وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في التعاملات الصباحية بعدما قالت وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة لن تمدد الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، من بينها الصين والهند، من عقوباتها على استيراد النفط الإيراني.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حظر في نوفمبر من العام الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد انسحابها في العام نفسه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وبعد فرض الحظر على النفط الإيراني منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لفترة 6 أشهر، يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأمريكية./انتهى/