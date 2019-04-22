ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بعدم تمديد الاستثناءات للعقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز إن صحيفة واشنطن بوست أعلنت أن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن يوم الاثنين إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية، مشيرةً إلى إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 2% ليصل إلى أعلى حد له منذ تشرين الثاني 2018.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لأقرب شهر استحقاق لخام برنت القياسي 73.77 دولار للبرميل في الساعة 70:05 بتوقيت تهران مرتفعا 2.5 عن الإغلاق السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.41 دولار للبرميل مرتفعا 2.09 عن إغلاقه السابق.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عدوانية في نوفمبر تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط.

وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية لم يكشف النقاب عنهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن يوم الاثنين ”إنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته“.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. وامتنع متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن التعليق.

وكرر فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة يوم الأربعاء موقف الإدارة بأن ”هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن“.

وتتابع دول أخرى لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الاستثناءات. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء الماضي إن تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة استثناء تم منحه لأنقرة بمواصلة شرائها النفط من إيران دون خرق العقوبات الأمريكية. /انتهى/.