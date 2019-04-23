ظريف يغادر طهران متوجهاً نحو نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انطلق صباح اليوم الثلاثاء الى نيويورك للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان "اليوم الدولي لتعددية الاطراف والدبلوماسية من أجل السلام".

وتعقد الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019 اجتماعا للاحتفال بهذه المناسبة. /انتهى/.