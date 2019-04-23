افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب بنسخته الـ 32

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن معرض طهران الدولي الـ 32 للكتاب افتتح فعالياته صباح اليوم الثلاثاء برعاية وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي وبحضور عدد من المعنيين بالشؤون الثقافية في مصلى "الامام الخميني (ره)" بطهران.

ويشارك في هذه الدورة من معرض طهران للكتاب 3200 ناشر باجمالي 440 الف عنوان كتاب، من ضمنهم 2400 ناشر محلي بـ 300 الف عنوان كتاب فيما البقية هم من الناشرين الاجانب وعددهم 800 يشاركون بـ 140 الف عنوان كتاب.

والناشرون الاجانب المشاركون في المعرض يمثلون 30 دولة فيما اختيرت الصين ضيف شرف في هذه الدورة حيث تشارك بوفد يضم 150 شخصا.

ويقام المعرض تحت شعار "القراءة تمنح الاستطاعة" خلال الفترة من 24 نيسان /ابريل لغاية 4 ايار /مايو القادم. /انتهى/