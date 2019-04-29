  1. السياسة
٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٩

قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

قام قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأثنين بزيارة تفقدية لمعرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأثنين بزيارة تفقدية لمعرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين المقام في مصلى طهران.

ستوافيكم وكالة مهر للأنباء بالتفاصيل لاحقاً.

/انتهى/.

رمز الخبر 1894151

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