قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الأثنين بزيارة تفقدية لمعرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين المقام في مصلى طهران.

ستوافيكم وكالة مهر للأنباء بالتفاصيل لاحقاً.

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