اللواء جعفري يؤكد قدرة البلاد على دفع تهديدات الحرب الناعمة من خلال مشاركة الشعب

وأكد اللواء جعفري، في كلمته خلال الملتقى الوطني للشخصيات البارزة في الجبهة الثقافية بالبلاد، على ضرورة القيام بالمزيد من الانجازات على صعيد التهديدات الناعمة.

واشار الى حوادث الفيضانات والسيول الاخيرة، معتبرا أن المساعدات التي يقدمها الشعب في هذه المجالات ليست محدودة في الأطر المادية.

ونوه الى أن ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية على يد الشعب في اطر تحركات ذاتية الاندفاع آخذة بالانتشار الا إنه ينبغي الاسراع بها كما ينبغي تعزيزها في الشؤون الاخرى.

وأكد على ضرورة اجتذاب المصادر المالية والكوادر الانسانية المختصة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، معربا عن أمله بأن تشكل مبادرات الناس في هذه المواضيع انجازات رئيسية للقوى الثورية في بدء المرحلة الثانية من عمر الثورة الاسلامية.