لحوم الأضاحي تعود إلى الداخل الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة الحج والزيارة قدمت مشروعا حول لحوم الأضاحي التي يقدمها الإيرانيون في الحج وقد أجرت المنظمة تنسيقات مع بنك التنمية الإسلامية والممكلة السعودية لكي يتم إعادة هذه اللحوم إلى الداخل الايراني لتوزيعها على المحتاجين الايرانيين كما تفعل عدد آخر من الدول الاسلامية بعد ذبح لحوم الأضاحي.

وشرح بنك التنمية الاسلامي طريقة توزيع اللحوم بما يلي" إن توزيع اللحوم يتم بعد إجراء فحص يبدأ من يوم العيد الأضحى المبارك ويتم توزيع قسما من هذه اللحوم على الفقراء والحجاج في منى فيما يتم إعادة هذه اللحوم إلى البلاد عبر البر والبحر".

ويحدد هذا البنك سنويا الدول والطريقة التي يتم فيها إعادة هذه اللحوم./انتهى/