إسلامي: الاندماج النووي طاقة المستقبل في العالم ولا يمكننا أن نتخلف عن مسار تطوره

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن تصريحات "إسلامي"، جاءت خلال كلمة له في مراسم افتتاح وإزاحة الستار عن أربعة إنجازات معرفية لمنظمة الطاقة الذرية بمناسبة أسبوع الحكومة، حيث قال: إن المنظمة تمكنت، بالاعتماد على قدراتها الصناعية والتكنولوجية، من تطوير خدمات ومنتجات تقدمها لمختلف قطاعات البلاد، وأسهمت في تقليص العديد من أوجه الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى العمليات النفسية والضغوط والعقوبات والمؤامرات وأعمال التخريب الهادفة إلى عرقلة تقدم الصناعة النووية الإيرانية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج حتى الآن، ولن تحققها مستقبلا.

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية على ضرورة التخطيط للمستقبل وتطوير التقنيات الناشئة، قائلا: علينا تأمين الإنجازات للأجيال القادمة أيضاً. فمجال الاندماج النووي -الذي يُعد مصدر طاقة المستقبل ومجالاً تستثمر فيه جميع الدول المتقدمة- ليس مجالاً يمكننا التهاون فيه أو التخلف عن مسار التقدم العالمي بشأنه. وذلك، بالاعتماد على قدراتنا الذاتية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات والطاقات القادرة على التعاون معها، ولا سيما في مجال الاندماج النووي.

وأوضح أن نموذج "الابتكار المفتوح"، الذي بدأ تطبيقه في المنظمة منذ 4 سنوات، أسهم في تشكيل شبكة من الشركات القائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن العاملين في مجال الاندماج النووي تجاوزوا مرحلة إثبات التكنولوجيا ودخلوا مراحل بناء الأنظمة وتطوير القدرات. وأكد ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الوطني للاندماج النووي واختصار مساره للوصول إلى المنتج النهائي.

كما أشار "إسلامي" إلى أهمية دعم الجامعات وتدريب الكوادر المتخصصة، وتعزيز المختبرات الجامعية وتوسيع شبكة الشركات القائمة على المعرفة في مجال الاندماج النووي.

وفي جانب آخر، أكد أن إنشاء المؤسسات والبنى التحتية التابعة لمنظمة الطاقة الذرية يسهم في رفع جودة وقدرات الصناعة الإيرانية، مشيراً إلى افتتاح مركز للتدريب على الاختبارات غير المتلفة (NDT)، بهدف تقديم خدمات التقييم وتحديد الكفاءة والتدريب المهني للكوادر البشرية.

وبالتزامن مع أسبوع الحكومة، جرى افتتاح وتشغيل أربعة إنجازات معرفية، بحضور "إسلامي" وعدد من كبار مسؤولي الصناعة النووية، شملت أنظمة تشخيص البلازما في جهاز التوكاماك، وهي نظام "الفوتوإلكترون" (Photoelectron system)، ونظام "البولومتر"( Bolometer system)، ونظام "تبادل الشحنة"، إلى جانب مختبر الاختبارات غير المتلفة (NDT).