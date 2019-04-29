ما الكتب التي تصفحها قائد الثورة الإسلامية في معرض الكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وخلال جولته صباح اليوم الاثنين في معرض طهران للكتاب الدولي في نسخته الـ 32 تصفح بعض الكتب متفقداً آخر إصدارات المطبوعات في إيران، متنقلاً ما بين غرف دور النشر المشاركة مستمعاً لتوضيحات العاملين في سوق الكتاب الإيراني وهمومهم ومشاكلهم.

وتوقف قائد الثورة الإسلامية في غرفة دار نشر "شهرستان" حيث قدم له المشرفون على الدار كتابي "قاف" و "أنا لست لاجئ" وكتاب "قصائد" لمرتضى اميري، كما اطلع قائد الثورة الإسلامية على مدرسة الرواية التي تساهم في تعزيز الكتابة في إيران وخلق جيل جديد من الكتاب.

وفي غرفة دار نشر "ملك اعظم" تصفح قائد الثورة الإسلامية كتاب "نفس لون الله"، فيما قدم المسؤولين دار نشر "جمكران" كتاب "نخل ونارنج" هدية لآية الله الخامنئي.

وفي غرفة دار "افق" للنشر والطباعة أثنى قائد الثورة الاسلامية على كتاب "ديلماج" لحميد رضا شاه آبادي. /انتهى/